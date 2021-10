Ben Affleck y Matt Damon revelan fotos de cuando eran adolescentes y llevaban collares a juego

Ben Affleck y Matt Damon son amigos de toda la vida. Las estrellas de Hollywood se conocieron cuando solo eran unos niños en el Cambridge Rindge and Latin School en Massachusetts. Pero, además de su amistad, ambos tenían una gran afición en común, la interpretación.

Los dos soñaban desde jóvenes con convertirse en actores y por ellos se mudaron a vivir juntos a Nueva York para probar suerte en la industria del cine. Tras varios años trabajando como actores fue con la película de 1997 'El indomable Will Hunting', protagonizada por Matt y creada por los dos, con la que llegaron al estrellato más alto. Tanto que se llevaron el Oscar a Mejor Guion Original.

Desde entonces la carrera y la vida de Matt Damon y Ben Affleck es historia ya que son dos de los actores más famosos y queridos de Hollywood. Pero, a pesar de todo el tiempo y las coas que han pasado en sus vidas su amistad ha permanecido intacta.

Así, ahora Matt y Ben vuelven a trabajar juntos en la película 'El último duelo' y han acudido al programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show' para promocionarla: "Durante esos 25 años, Matt y yo hemos sido amigos y hemos trabajado juntos, así que no es como, 'Oh, no he visto a este tipo en 25 años'", dice Affleck. "¡Pero es precioso! Es genial estar haciendo otra película con él".

"Si me dijeras hace 25 años [que estaríamos aquí esta noche], yo diría, '¿Lo logramos? ¿Todavía estamos trabajando? ¡Está bien, bien!'", bromea el actor para después asegurar que les encantó trabajar en 'El último duelo' y que "definitivamente queremos hacer más".

Pero uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando el presentador reveló unas desconocidas imágenes, que puedes ver en el vídeo de arriba, de los dos cuando solo tenían 17 años: "Es difícil no ver que esos tipos lo lograrán", bromea Affleck al ver la foto. Para después apuntar Damon: "Sí, esos tipos, claramente tienen una estrella encima de ellos".

"Creo que son los collares de pucca a juego los que lo delatan", dice Matt entre carcajadas. Y es que, en la foto vemos a Matt y Ben vestidos con collares a juego. "No te imaginas que esos dos idiotas todavía estarían por aquí", dice Affleck.

Seguro que te interesa:

Ben Affleck confiesa el proyecto que le "atormenta" de su carrera: "No estoy orgulloso"