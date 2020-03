Ben Affleck y Margot Robbie visitan 'Harry Potter y el Legado Maldito' como buenos potterheads

Hay gente que tiene suerte, y si no que se lo digan a Ben Affleck ('Batman v Superman'), Margot Robbie ('Escuadrón Suicida') y Darren Criss ('Glee'), que tuvieron la suerte de poder ver 'Harry Potter y el Legado Maldito'.

Los tres actores asistieron a la función de los dos actos de la obra que ahora mismo está representándose en el West End de Londres. Ben Affleck fue acompañado de su hija Violet. Margot Robbie, que ya se declaró una gran fan de Harry Potter, no podía sonreír más y no debemos olvidar que Darren Criss interpretó a Harry Potter en un musical parodia sobre las historias del joven mago llamado 'A Very Potter Musical'.

La cuenta oficial de Twitter de la obra de teatro ha compartido estas dos fotografías donde podemos ver al elenco y a los actores juntos.