Ben Affleck manda un vídeo a una mujer que pensaba que no era él en una app de citas

Ben Affleck volvía a estar soltero el pasado mes de enero después de romper con Ana de Armas con la que estuvo saliendo prácticamente todo el año 2020 tras conocerse en el rodaje de la película 'Deep Water'.

Tras estos meses sin saber nada de su vida sentimental recientemente se veía al actor de 'Perdida' disfrutando de una quedada con una de sus ex-novias más famosas, Jennifer Lopez, quien acaba de romper también con su novio, el deportista Álex Rodriguez.

Affleck y Jennifer se comprometieron en el año 2002 tras conocerse en el rodaje de la película 'Gifli' pero rompieron dos años después, en 2004. Durante estos años han mantenido su amistad de ahí que se hayan dejado ver juntos ahora.

"La seguridad lo recoge en un lugar cercano y lo deja después de pasar unas horas en su casa. Son amigos. Siempre han sido amigos y se han visto a través de los años", dijo una fuente a 'Page Six'.

Jennifer Lopez y Ben Affleck | Getty Images

Ben Affleck tiene una cuenta en una app de citas

Después de este tiempo de reflexión tras la ruptura con Ana de Armas parece que Ben Affleck quiere retomar su vida sentimental y por ello tiene una cuenta dentro de la red social de citas 'Raya'.

Aunque, a veces el problema al que se enfrentan mucho famosos que tienen cuentas en este tipo de aplicaciones es que no se suelen creer que son ellos de verdad. Y esto es lo que le ha ocurrido a Ben.

Así lo ha desvelado una mujer llamada Nivine Jay a través de un vídeo en TikTok donde ha mostrado un vídeo que le mandó Affleck tras rechazarlo por pensar que no se trataba del actor de Hollywood en realidad.

"Pensando en el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que no lo emparejé y él me envió un vídeo en Instagram", escribe la joven sobre un vídeo en el que aparece ella para después poner el que le mandó el actor.

"Nivine, ¿por qué me quitaste el match? ¡Soy yo!", le dice Ben Affleck mientras vemos su rostro.

Tras publicar este vídeo muchas han sido las reacciones que ha habido sobre el tema. Tras varios comentarios donde se metían con el actor Nivine Jay ha querido salir en su defensa a través de estas declaraciones a 'ENews': "Veo muchos comentarios llamándolo asqueroso y no creo que eso sea justo. No me estaba burlando de él en el video. Me estaba burlando de mí misma por pensar que era catfishing y se suponía que era divertido".

