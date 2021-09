18 años después: Ben Affleck y Jennifer López regresan deslumbrantes a la alfombra roja del Festival de Venecia

Desde que retomaron su relación tras más de una década separados, se han convertido en la pareja del momento. Cada vez que se dejan ver juntos, son el centro de todas las miradas. No ha sido menos en el festival de cine de Venecia, a que han vuelto 18 años después de la primera vez que posaron juntos en la alfombra roja. Ambos deslumbraron en la alfombra roja, donde no escatimaron en besos y muestras de cariño.

La cantante Jennifer López acudió para apoyar a su novio en la presentación de su película. Para la ocasión eligió un vestido joya con un escote de infarto. Las imágenes que nos regaló la pareja fueron absolutamente encantadoras, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos.

Ben Affleck y Jennifer López en Venecia | Gtres

En cuanto a la nueva película del actor, 'El último duelo', se trata de un drama histórico dirigido por Ridley Scott, y coescrita por el propio Ben Affleck quien interpreta al conde Pierre d'Alençon. Este largometraje nos cuenta la historia de Marguerite, quien declaró haber sido abusada sexualmente por el mejor amigo de su marido. Este papel será interpretado por la ganadora del Emmy Jodie Comer. También aparece Matt Damon interpretando al marido de Marguerite, Jean. Adam Driver será el acusado por violación, Jacques Le Gris. El rodaje de la película sufrió serios retrasos debido a la pandemia del Covid-19, pero finalmente llegará a los cines españoles el 14 de octubre.

La pareja más querida e influyente

Ben Affleck y Jennifer López no solo son la pareja más popular del momento, sino que además son unas de las más influyentes en Hollywood. Affleck tiene dos Oscars, es productor, y uno de los actores más polivalentes. JLo por su parte cosecha una lista larguísima de éxitos y se encuentra embarcada en varios proyectos audiovisuales, por lo que quizás la veremos el año que viene en Venecia para la presentación de tres películas 'Marry me', 'Shotgun Wedding' y 'The Mother'. Ojalá los veamos posando juntos de nuevo.

