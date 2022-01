Ben Affleck habla del meme 'Sad Affleck' y de cómo pudo afectar a sus hijos

Ben Affleck encarnó por primera vez a Batman en el año 2016 cuando se estrenó 'Batman vs Superman: El amanecer de la justicia' donde el superhéroe de Gotham se enfrentaba a Superman, interpretado por Henry Cavill.

Los actores ofrecieron muchas entrevistas juntos para promocionar la cinta de DC pero hubo una en particular que se hizo especialmente famosa de la que nació el meme conocido como 'Sad Affleck'.

En al entrevista preguntan a Ben y Henry por la críticas mixtas que la cinta había tenido entonces Cavill empezó a responder mientras Affleck puso la mirada perdida al infinito.

La imagen se hizo viral y luego el YouTuber Sabconth hizo un montaje con varios titulares de prensa junto a la canción de Simon y Garfunkel, 'The Sound of Silence'. Desde entonces la imagen de su rostro en este instante es recordada.

Ahora, en una reciente entrevista a 'Los Angeles Times' ha hablado sobre este fenómeno y la repercusión que tuvo. Así, Ben empieza diciendo que durante mucho tiempo no hizo caso de lo que la prensa publicaba: ""Llegué a un lugar donde [la percepción pública] era tan diferente de lo que soy que simplemente dejé de leer y dejó de preocuparme".

Aunque, luego explica que empezó a reflexionar sobre ello debido a que de alguna forma podía afectar a sus hijos: "Pero luego, a medida que mis hijos crecieron y comenzaron a ver Internet por sí mismos, esa es la parte difícil. Incluso el meme 'Sad Affleck' me hizo gracia. Quiero decir, no hay nadie que no se haya sentido así en una fiesta", explica.

"Pero luego mis hijos lo ven y pienso: 'Oh, ¿van a pensar que su padre está fundamentalmente triste o que tienen que preocuparse por mí?' Eso es realmente difícil", comenta.

Ben Affleck paseando con sus hijos | Gtres

Además, Ben Affleck también hace un balance de sobre la imagen que ha dado en este tiempo: "Creo que cuando era joven, la gente me veía como alguien que tenía demasiado o tenía éxito con demasiada facilidad o parecía una especie de chico de fraternidad arrogante, insincero e inexperto".

"Eso no se parecía en nada a lo que sentía. Me sentía como una especie de niño inseguro, ansioso y excesivamente verbal de Boston que había tratado de entrar en este negocio y estaba lidiando con sus propios asuntos. Pero hay algo interesante acerca de cómo salimos frente a quiénes somos”, declara.

Ben Affleck habla de su trayectoria como Batman

En esta misma entrevista Ben Affleck se ha mojado sobre los años en los que ha dado vida a Batman asegurando que 'Liga de la Justicia' fue uno de sus peores momento: "Fue realmente la 'Liga de la Justicia' el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a una confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas en competencia y luego la tragedia personal [del director] Zack [Snyder] [la hija de Snyder, Autumn, se suicidó en 2017] y el reshooting".

"Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible", afirma. "Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: "Ya no haré esto", dice sobre el momento en el que decidió que no quería seguir siendo Batman.

Cartel 'Liga de la Justicia' | Warner Bros.

Aunque, además, el actor ha revelado que el mejor momento que ha vivido interpretando al superhéroe fue en 'Flash', película que todavía no se ha estrenado tras años grabada: "Nunca he dicho esto pero tal vez mis escenas preferidas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho estaban en la película Flash", dice en esta ocasión a 'Herald Sun'.

"Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera incongruente con el personaje. Quizás decidan que no funciona. Pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy satisfactorio y alentador, y pensé: 'Guau, creo que finalmente lo descubrí'".

