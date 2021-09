Ben Affleck se derrite hablando de Jennifer Lopez y "su efecto" en el mundo: "Solo puedo contemplar y admirar"

Después de dos memorables apariciones juntos en el Festival de Cine de Venecia y en la MET Gala, Ben Affleck y Jennifer Lopez parecen estar mejor que nunca. Se les ve dándose la mano, besándose y riéndose mucho las últimas veces que se les ha visto juntos.

Además, en una entrevista con Adweek, Ben Affleck aprovechó para deshacerse en elogios sobre J.Lo. Affleck cuenta que está verdaderamente "asombrado" con el impacto mundial de la actriz y cantante que le acompaña, en especial hacia las mujeres de color.

El actor no deja de tirarle flores a su pareja diciendo, "Me asombra el efecto de Jennifer en el mundo. Como mucho, como artista, puedo hacer películas que conmueven a la gente. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas para que sientan que tienen un asiento en la mesa en este país. Ese es un efecto que pocas personas han tenido a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré que sólo puedo contemplar y admirar con respeto".

Por si no fueran suficientes las alabanzas hacia Jennifer, Affleck continúa, "Todo lo que puedo decir es que he visto de primera mano la diferencia que marca la representación porque he visto, una y otra y otra vez, a mujeres de color acercarse a Jennifer y decirle lo que significa para ellas su ejemplo de mujer fuerte y de mujer que triunfa y exige su parte justa en el mundo de los negocios".

Jennifer apoya a Ben en las redes sociales

Pero el gran apoyo en la pareja es recíproco. Jennifer acompañó a Affleck al estreno de su próxima película, 'El último duelo', en el Festival de Cine de Venecia. Era la primera vez que pisaban la alfombra roja como pareja desde el estreno de 'Gigi' en 2003. Pero además de ser su acompañante ideal, J.Lo presentó el proyecto de Ben en un vídeo de Instagram, donde compartió momentos de antes del estreno del film en Venecia.

"¡Estoy tan emocionada de que veáis esta película! ¡¡¡Es el primer guión que Matt [Damon] y Ben han escrito juntos junto a Nicole Holofcener desde El Indomable Will Hunting!!! Y es increíble", escribió.

La actriz nominada al Globo de Oro continúo alabando el proyecto de Affleck, "La actuación de todo el reparto es fantástica".

Hace poco, una fuente anónima le contó a ET, que la pareja se fortalece cada día más, y que "no pueden estar más enamorados".

"Es como si nunca lo hubieran dejado, pero todo es mucho mejor esta vez. Están todo el día uno encima del otro y sus amigos bromean sobre esto con ellos", añade la fuente.

