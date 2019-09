La actriz Bella Thorne hizo su debut como directora en el cine para adultos con 'Her and Him', una cinta para Pornhub.

Ahora Thorne recibirá el premio Vision por parte de la compañía de contenido pornográfico el próximo 11 de octubre como reconocimiento a su trabajo.

La cinta está protagonizada por los actores de cine porno Abella Danger y Small Hands y forma parte de una serie que encargó Pornhub a directores visionarios. Esta iniciativa recluta a cineastas de fuera del género con la intención de que traigan variedad al cine para adultos.

Bella Thorne se ha mostrado encantada con el reconocimiento, como ha explicado en un comunicado: "Me siento honrada por recibirlo. Estoy emocionada de que visiones de la belleza como esta se vean bajo una nueva luz. Romper el tabú de lo que se entiende como bello siempre ha sido una visión mía y me alegra ver que se reconozca por lo que realmente es... bello arte visionario".

