Bella Thorne anuncia que se ha prometido con su novio, Benjamin Mascolo

La actriz Bella Thorne, ha anunciado tras dos años de relación con el cantante italiano Benjamin Mascolo que está prometida. La pareja ha decidido llevar su romance al siguiente nivel y han contado todo a través de sus redes sociales, incluso, la manera tan romántica que tuvo su prometido de declarar su amor.

Thorne, de 23 años, y Mascolo, de 27 años, hicieron oficial su romance en Instagram en junio de 2019, tras la ruptura de ella con su ex novio Mod Sun. Todo comenzó por un comentario en dicha red y ahora la ex actriz de Disney parece estar más cerca que nunca de sus felices para siempre. En los últimos meses la actriz ha estado envuelta en varias polémicas tras unirse a OnlyFans.

El cantante Mascolo forma parte de la banda 'Benji & Fede' junto a Federico Rossi. Principalmente sus canciones se caracterizan por ser baladas pop con letras románticas, pero Benjamin es bastante multifacético ya que también ha participado en películas como: 'Graceland', 'Time Is Up' y 'Young Lust'. Lo que no sabíamos del cantante es que escondía ese lado tan tierno.

Él mismo revelo que quería hacer una propuesta especial, Benjamin le pidió a Bella que se casara con él en el set de su nueva película, 'Time Is Up', haciendo que la propuesta pareciera sacada directamente de un cuento: "Escribí una carta de amor detrás del guión de nuestra película, en el final de la última escena. Ella estaba mirando el monitor con el director y…sorpresa". Más tarde compartió una foto donde enseñaba a su futura esposa junto a él y un anillo enorme de diamantes en forma de pera, en el pie de foto Moscolo confirmaba a sus fans: "dijo que sí".

La foto junto al mensaje tuvo casi medio millón de likes en Instagram. Además, compartieron un vídeo en sus Instagram Stories en el que se escuchaba a Benjamin decir "Gracias por ser increíble, cariño. Te amo mucho", a lo que ella respondió: "Te amo mucho". "¡Sí! Nos vamos a casar. Celebración en Italia y Estados Unidos", agregó Benjamin, y la estrella de Disney Channel asintió con la cabeza, "Sí. Te amo mucho. Ahora dame un beso".

