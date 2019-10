La última película del universo DC en el cine, 'Joker', bate récords a nivel mundial. El reciente estreno de la película de Todd Phillips protagonizada por Joaquin Phoenix está trayendo muchas alegrías a Warner Bros. y parece abrir infinitas posibilidades a otras cintas que están por venir, como 'The Batman' con Robert Pattinson.

Los fans del superhéroe enmascarado sueñan ya con ver al actor británico convertirse en la enésima encarnación de Bruce Wayne, y ahora podemos ver cómo sería el protagonista de 'Crepúsculo' y 'The Lighthouse' enfundado en el traje. ¡Y no nos puede gustar más! En el vídeo puedes descubrirlo.

Sobre el momento en el que ha podido probarse el traje, Pattinson ha dicho: "Me lo puse. Y recuerdo haberle dicho a Matt: '¡Es muy transformador!', a lo que él contestó: 'espero que sí, estás literalmenteen el traje de Batman'". "Te sientes inmediatamente muy poderoso. Y es bastante sorprendente, es increíblemente difícil entrar en él, por lo que el ritual en sí es bastante humillante. Tienes a cinco personas tratando de meterte en algo. Una vez que lo tienes puesto, es como, 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que he necesitado que alguien apretara mis nalgas contra las piernas".

