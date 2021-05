'The Batman': Se filtran nuevas fotos de Robert Pattinson y no sabemos si estás preparado para tanta oscuridad

No podremos ver la película dirigida por Matt Reeves hasta comienzos de 2022, pero eso no implica que no sigan llegando avances, oficiales o no, de 'The Batman'.

Tal es el caso de la última filtración, un calendario que podría formar parte del merchandising de la película de cara a su estreno. En la imagen que se ha publicado en Internet podemos ver distintos diseños de la película, y un par de nuevas imágenes de Robert Pattinson con el nuevo traje del superhéroe alado de Gotham.

En estas nuevas imágenes se aprecian con más detalle algunos elementos, como la unión de la capa con la parte superior del pecho, o la parte frontal de lo que parecen placas de armadura del pecho, donde además se puede ver el nuevo logo, o esa capucha confeccionada con piel y sus característicos cuernos, más puntiagudos y estilizados.

En resumen también se aprecia que en esta película de Batman volverá a reinar la oscuridad, y es que veremos a Bruce Wayne ejerciendo de ¿detective? ante un criminal que le deja pistas, como si de 'Seven' se tratase.

La expectación es tal que ante la mínima unidad de información los fans del personaje la maquinaria se pone a funcionar, y seguro que son capaces de exprimir muchos más detalles de todas estas fotos en los próximos días.

