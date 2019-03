La batalla del último capítulo de 'Juego de Tronos' está basada en un clásico de Hollywood

Antes de continuar, matizamos que se revelarán escenas clave sobre el cuarto episodio de la séptima temporada. SPOILERS are coming.

Los minutos finales de 'Botines de guerra', nos ha dejado una de las mejores batallas hasta el momento de la serie. Desde el inicio hasta el final de la misma se mantuvo la tensión, dejando un cliffhanger como pocos se han visto hasta ahora. No obstante, esto no ha sido cuestión de suerte y el director tenía claro que para lograr la grandeza, había que observar a los más grandes.

Según ha declarado Matt Shakman a The Hollywood Reporter, para construir la batalla más ardiente, ha echado mano de algunos clásicos del cine. El caos de Daenerys a las puertas de Alto Jardín recuerda a las playas de Vietnam y no, no es casualidad. 'Apocalipsis Now' es la referencia fundamental del episodio, "la idea de esos helicópteros volando a través del humo es muy similar a Drogon volando a través del humo".

No obstante, esto no se queda aquí. "También observé 'Salvar al Soldado Ryan' y la escena inicial en la playa, cuando los hombres están ardiendo y Tom Hanks se siente abrumado". Sin duda podemos ver como Jaime se va viniendo abajo a medida que la situación le supera. La capacidad de Shakman para hacernos sufrir lo mismo que a nuestro protagonista es algo que Spielberg ya había conseguido hace años.

Por último, la referencia más evidente del episodio. El momento de los dothraki a caballo en marcha contra el ejército Lannister es prácticamente un calco al ataque indio a 'La Diligencia' de John Ford. "Quería un toque de western". Y sin duda lo ha conseguido. Al más puro estilo indios apaches, el ejército de Daenerys asaltó el campamento de Jaime sin dejar títere con cabeza.

Lo mejor está por venir. Esta ha sido la segunda batalla en lo que llevamos de temporada y aún están lejos de Desembarco del Rey. Han sabido llevarnos al límite en cada episodio, por lo que mientras sigan así, solo hay dos cosas claras: El futuro de la serie está en buenas manos y que, irremediablemente, Valar Morghulis.