¿Basta un minuto para ser actor?

Javier Bardem aparece en escena. Está solo. Delante de él, una mesa con una vajilla. De repente, el actor, presa de un ataque de ira, empieza a destrozarlo todo. La escena transcurre durante un minuto. Suficiente para demostrar que se puede ser un actor en sólo unos segundos.

Natalie Portman aparece sentada de forma sugerente en una silla. Se desviste poco a poco. Sólo en un minuto. Suficiente, también, para demostrar que se puede ser actor en sólo unos segundos.

La prueba la ha puesto en marcha el diario 'The New York Times'. Lo que ha querido demostrar es que la interpretación también puede ser minimalista. Que uno puede sacar toda su madera de actor sólo en una escena. Han colaborado, además de Javier Bardem y Natalie Portman, otros actores de la talla de Michael Douglas o Matt Damon. En total, 14 actores y actrices que no necesitan más tiempo para dar todo lo que llevan dentro.