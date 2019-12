El siglo XXI cambió el mundo para siempre. Internet revolucionó nuestras vidas y nada volverá a ser como antes. La sociedad está viviendo un momento de conexión mundial en el que las distancias ya no importan. Pero no solo eso. Hemos incorporado a nuestro día a día la red de una forma que nadie esperaba. En el bolsillo nos cabe la información de bibliotecas y bibliotecas. El arte ha cambiado por completo. La música invade nuestras vidas, el cine, la pintura, la literatura, la fotografía... Todos podemos disfrutar de las mejores maravillas del ser humano gracias a la red. Como esta foto:

Así es. Levantémonos de nuestros asientos y aplaudamos. Aplaudamos a Juan Calivari. El sol brilla un poco más. El aire es más puro. La vida en general, nos sonríe. Y todo gracias a este descubrimiento. Woody Harrelson no es único y ahora lo sabemos. Gracias Internet por estas cosas. El mundo es un lugar mejor.

El parecido es impresionante. El perfil del actor es tan característico que no hemos podido soltar una carcajada al ver la forma de esta tripa. Así que cuando le veáis dando lecciones de vida al contrabandista más famoso de la galaxia en el spin-off de Han Solo, intentad no reír recordando esta foto. Nosotros avisamos que no podremos.