La publicación especializada en Hollywood aseguró en su página web que los responsables de la productora EON Productions, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, ofrecieron el papel a Bardem la semana pasada. Aunque los detalles sobre el personaje no han trascendido, Deadline recuerda que en las sagas de Bond el mayor papel protagonista es, junto al del propio agente secreto, el del villano, un registro que mereció a Bardem el Óscar al mejor actor secundario en 2008, por 'No Country for Old Men', de Ethan y Joel Coen.

La publicación señala, sin embargo, que el actor rechazó recientemente otra oportunidad de interpretar a un malo de película, el del filme de Oliver Stone 'Wall Street: Money Never Sleeps' (2010). El papel es el cuarto que se atribuye a Bardem sin que exista confirmación oficial en las últimas semanas, en las que también se ha rumoreado que prepara un filme de Ron Howard basado en la trilogía de Stephen King 'The Dark Tower' y que trabajará además en las películas 'Potsdamer Platz' y 'The Galapagos Affair'.

Bardem, que la semana pasada dio la bienvenida a su primer hijo junto a Penélope Cruz, consiguió además la tercera nominación al Óscar de su carrera por su papel en la cinta de Alejandro González Iñárritu "Biutiful", la primera interpretación enteramente en español que le ha valido una mención de la Academia de Holywood.