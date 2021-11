'El Bar Coyote': Piper Perabo insinúa que el reboot podría comenzar a grabarse próximamente

​https://twitter.com/TheTalkCBS/status/1463636043417096194?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

'El Bar Coyote' es una de las películas más icónicas de la década de los 2000. A pesar de que partía de una trama muy habitual de la época, en la que una chica joven y talentosa llega a la gran ciudad para cumplir su sueño, 'El Bar Coyote' fue todo un éxito. Ahora, una de sus protagonistas, Piper Perabo, ha dejado caer que el reboot podría comenzar a grabarse dentro de poco.

La fiebre de los reboots

Los remakes y reboots de las películas más exitosas de los años 90' y 00' se están convirtiendo en algo habitual en la industria del cine, en un intento de conseguir que el público más joven redescubra estas joyas. El ejemplo perfecto sería el nuevo 'Príncipe de Bel-Air', que acaba de estrenar el tráiler.

Los rumores de reboot de la película 'El Bar Coyote' lleva sonando ya un tiempo. El pasado año 2020, Tyra Banks, que dio vida a Zoe, confesó en el programa de Kelly Clarkson que estaban preparando el regreso de la icónica película.

Sin embargo, con la confusión de la crisis del coronavirus no se volvió a saber nada más del tema. Hasta ahora. En esta ocasión ha sido Piper Perabo quien ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que 'El Bar Coyote' vuelva de nuevo. Lo hizo en el programa 'The Talk', en la televisión canadiense. Cuando le preguntaron sobre el tema, ella dijo: "No puedo hablar sobre todo lo que está sucediendo". Sin embargo, afirmó que la idea no se había abandonado: "Tyra Banks quiere hacerlo. Cuando a Tyra se le mete algo en la cabeza no los uelta. Ella está presionando con todas sus fuerzas".

Parece ser que tendremos noticias dentro de poco de si el reboot seguirá finalmente adelante o no, y lo más importante, ¿volveremos a ver a Piper Perabo, Tyra Banks, Maria Bello, Isabella Miko y Bridget Moynahan?

