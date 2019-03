Avance en imágenes del documental 'One Direction: This is us'

La banda británica del momento están a punto de dar su salto al cine. Solo quedan días para el esperado estreno del documental 'One Direction: This is us' donde narran las aventuras del grupo de música.

Millones de fans que le siguen a todas partes y que acuden a sus conciertos, cuentan los días para poder disfrutar en la pantalla grande de la vida de sus estrellas. Mientras llega ese momento, podemos ver nuevas imágenes que aparecen en la película.

En las fotografías sobre el documental 'One Direction: This is us' se pueden ver momentos como conciertos, actuaciones en vivo, su trato con el público o los nervios de salir al escenario. Algunas de las escenas inéditas que han vivido estos cinco chicos en los últimos años desde que comenzara su éxito musical.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlin, Liam Paynew, Zayn Malik son los componentes de One Direction que con su música ha vuelto locas a millones de admiradoras, su éxito ha llegado tan lejos que han decidido hacer un documental que llegará a los cines el 30 de este mes de agosto, donde sus protagonistas relatan su propia aventura musical.