"No ayuda y no sienta bien": Jonah Hill explota y pide que dejen de hacer comentarios sobre su cuerpo

Jonah Hill es uno de los actores más conocidos por sus roles en 'Infiltrados en casa', 'Moneyball' y 'El lobo de Wall Street'. También ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar por estas dos últimas cintas. Sus papeles siempre suelen hacer reír a la gente, pero a veces por motivos más allá de la comedia. En numerosas ocasiones, la estrella ha compartido que desde pequeño ha tenido problemas de autoestima por su aspecto físico, y muchas veces, la crítica del público puede agravar la situación.

Cuando participó en la película 'War Dogs' tuvo que ganar unos cuantos kilos para interpretar a su personaje, y desde entonces ha tenido que aguantar comentarios desagradables. Aunque en los últimos tiempos Jonah ha dado un giro radical en sus hábitos y ha vivido una drástica pérdida de peso, lo más importante es el cambio de actitud que ha tenido y ha compartido con sus fans, basado en quererse más a sí mismo. Incluso hace un par de meses se hacía un tatuaje que pone 'Body Love'.

Sin embargo ahora el actor ha publicado un post en Instagram con un sencillo texto en negro con el que pone un límite a sus seguidores. Jonah les ha pedido, con el máximo respeto y educación, que dejen de hacer comentarios sobre su cuerpo.

"Sé que tenéis buenas intenciones pero os pido amablemente que no hagáis comentarios sobre mi cuerpo", escribía junto a un corazón rojo. La estrella seguía con: "Bueno o malo, quiero hacer saber educadamente que no ayuda y no sienta bien. Mucho respeto".

El post ha sido muy aplaudido por sus seguidores, ya que muchos pueden identificarse con él. Como podéis observar en el vídeo de arriba, otras figuras públicas, como la cantante Sza, han aprovechado para demostrar su apoyo.

El significado del nuevo tatuaje de Jonah Hill

El pasado agosto, el actor publicó una foto que mostraba un nuevo tatuaje en su hombro derecho. El tatuaje dice "Body Love" haciendo referencia a su lucha contra la baja autoestima y sus inseguridades corporales. El diseño se compone de un círculo negro, con una mano haciendo referencia al símbolo que suele acompañar a la frase "Rock On".

En una entrevista con la revista GQ, el actor hablaba sobre su peso en los últimos años, afirmando que "siempre fue un tipo más bien grande".

Es más, en 2018, en su revista 'Inner Children' escribía: "Me hice famoso al final de mi adolescencia y luego pasé la mayor parte de mi vida de joven-adulto escuchando a la gente decir que era gordo y asqueroso y poco atractivo", algo que, comprensiblemente, le ha marcado mucho a día de hoy.

"Es muy difícil, cuando tienes sobrepeso, vestirte de cierta manera, porque la ropa no está hecha para que las personas con sobrepeso tengan estilo", contaba. En los últimos tiempos podemos ver a un Jonah más delgado que ha llegado a perder 20 kilos, pero lo más importante es que lucha por estar en paz con su físico y por eso pide a los fans que no comenten su cuerpo, ya sea para aplaudir su cambio o para criticarlo.

