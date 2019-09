A lo largo de nuestra vida, todos pasamos por momentos más o menos embarazosos. Y Kristen Stewart no iba a ser menos. La joven actriz, a la que muchos aún recuerdan por su papel como Bella Swan en 'Crepúsculo', está a punto de estrenar el reboot de 'Los ángeles de Charlie'.

Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu pasan el testigo en esta nueva saga a Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Las tres han visitado el show de Jimmy Kimmel para hablar sobre el proyecto que dirige Elizabeth Banks y han contado algunas interesantes anécdotas del rodaje.

Como el día en el que se conocieron, que no tuvo que ser nada fácil para Kristen, según ha contado ella misma. "Estaba muy nerviosa y pensaba: 'necesito que me caigan bien porque soy muy mala mentirosa, no sé fingir'".

Así que Stewart vio a Naomi Scott y decidió presentarse. "E hice algo que me avergüenza mucho. Pensé que la había perdido incluso antes de que pudiera impresionarme".

¿Qué fue lo que hizo? Acariciar suavemente la barbilla de su recién conocida compañera de rodaje.

Naomi Scott interviene entonces en la conversación para quitarle hierro al asunto. "Ahora que conozco a Kristen, tiene mucho sentido. Fue un gesto bonito".

Pero a Ella Balinska, la tercera en discordia, opinó algo muy distinto en su momento. "Yo aparecí en ese momento y pensé: 'Vale, ahora tengo cuatro meses por delante de esto".

