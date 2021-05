Nuevo avance de 'Fast and Furious 9': Dominic Toretto (Vin Diesel) no puede escapar de su pasado

La esperada 'Fast and Furious 9' llega por fin el 2 de julio a los cines españoles y los seguidores de la historia de Toretto y compañía están preparados para todo un viaje lleno de acción y nostalgia.

Justin Lin vuelve a la franquicia después de haber dirigido la tercera, cuarta, quinta y sexta entregas y haber convertido la saga en un fenómeno mundial, y en este nuevo avance vemos un repaso de la historia de su protagonista, Vin Diesel, en el papel de Dominic Toretto.

"No importa los kilómetros que dejes atrás, no se puede escapar del pasado... y el mío acaba de alcanzarme", dice Dom en el nostálgico vídeo, que puedes ver arriba. El avance marca la evolución del personaje de Diesel en la saga, desde vivir la vida "de medio kilómetro en medio kilómetro" a centrarse en la familia que ha ido construyendo en estos 20 años. Porque como apunta el personaje de Helen Mirren, "no hay nada más poderoso que el amor de la familia".

La película supone el regreso de las estrellas de la saga Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, junto a la ganadora del Oscar Helen Mirren y la ganadora del Oscar Charlize Theron. También contará con la aparición de Cardi B en el papel de Leysa, una mujer conectada con el pasado de Dom, además del cameo de la nueva sensación del Reggaeton, Ozuna.

Qué veremos en 'Fast and Furious 9'

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty (Michelle Rodriguez) y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha esa tranquilidad. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a aquellos que más quiere.

El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob (John Cena).

