Avance en exclusiva de 'Tully': Charlize Theron te da 5 consejos para sobrevivir a la maternidad

Diablo Cody vuelve a trabajar junto a Charlize Theron en 'Tully'. Diablo Cody firma el guión que ha dirigido Jason Reitman ('Up in the air') y que llega a los cines el 22 de junio.

Marlo, interpretada de forma magistral por Charlize Theron, es una madre de tres hijos, el último un recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano: una niñera para las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tully (Mackenzie Davis), una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil.

La crítica ha alabado el trabajo de Charlize Theron, que se sometió a un cambio radical, engordando 15 kilos, para meterse en el papel.