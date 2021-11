Avance en exclusiva de 'The Sparks Brothers': Edgar Wright te descubre al grupo favorito de tu grupo favorito

Edgar Wright, parece tener una energía inagotable y regresa a los cines por partida doble, primero con 'The Sparks Brothers', un documental que se estrena este viernes 12 de noviembre, y solo una semana después, el día 19, llegará a las salas la esperada 'Última noche en el Soho' ('Last Night in Soho').

Hoy toca hablar del primero de los proyectos, el documental sobre la carrera de los hermanos Ron y Russell Mael, creadores de 'Sparks', uno de los grupos más inclasificables de la historia del pop y que sigue en activo desde los años 70.

Una carrera tan prolífica y extensa ha conseguido que los hermanos Mael evolucionaran e investigaran todo un abanico de sonidos y estilos de música. Uno de sus último trabajos ha sido crear la banda sonora y las canciones del musical de Leos Carax 'Annette', protagonizada por Adam Driver.

En este avance que publicamos hoy en exclusiva podrás ver a muchos rostros conocidos analizando el éxito de 'Sparks' y por qué siempre fueron unos incomprendidos, o por qué quizá precisamente esa es la clave de dicho éxito.

Sinopsis de 'The Sparks Brothers'

¿Cómo puede tener éxitoun grupo de rock, ser infravalorado, influyente y vergonzosamente ignoradoa la vez? Una odisea musical a través de cinco extrañas y maravillosas décadas con los hermanos Ron y Russell Mael, en honor al impresionante legado de Sparks, el grupo favorito de tus grupos favoritos.