Avance en exclusiva de una escena de 'Uno de nosotros', la nueva película de Kevin Costner y Diane Lane

Kevin Costner regresa a la gran pantalla con 'Uno de nosotros', un drama familiar en el que comparte protagonismo con Diane Lane. En el reparto destacan también Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Adam Stafford, Bradley Stryke, Will Hochman.

Thomas Bezucha es el director de esta cinta, que llega a los cines el 28 de mayo. La película, distribuida por Universal Pictures, está basada en la novela de Larry Watson llamada 'Let Him Go'. Hoy en Se Estrena te traemos en exclusiva un avance de una de las escenas clave de 'Uno de nosotros'. ¿A qué esperas para verla?

¿Qué veremos en 'Uno de nosotros'?

Montana, EEUU, 1963. George Blackledge (Kevin Costner), un sheriff jubilado, vive en un rancho con su esposa Margaret (Diane Lane), su hijo James (Ryan Bruce), su nuera Lorna (Kayli Carter) y su nieto recién nacido, Jimmy. Forman un hogar sin pretensiones, pero son felices, hasta que la tragedia irrumpe en sus vidas una mañana en la que James se rompe el cuello al caer de un caballo. Tres años después, Lorna vuelve a casarse con Donnie Weboy (Will Brittain), un hombre que mantiene fuertes vínculos con su clan familiar afincado en Dakota del Norte. Margaret ve confirmadas sus peores sospechas al pillar a Donnie golpeando a Lorna y a su nieto.

Margaret se alarma aún más cuando la pareja desaparece en plena noche, abandonando la pequeña ciudad sin despedirse de ellos. Decide seguirles y regresar con su nieto Jimmy para que viva con ellos. George no consigue disuadir a Margaret y, muy a pesar suyo, termina por acompañarla en su misión de rescate, que no solo incluye al niño, sino también a Lorna. Pero los Weboy son gente violenta, controladora, y la matriarca Blanche (Lesley Manville) no está dispuesta a dar su brazo a torcer y a dejar que los Blackledge se lleven a sus seres queridos. George y Margaret no tendrán más remedio que luchar por los suyos, aunque el precio a pagar será muy alto.

Póster de 'Uno de nosotros' | Universal Pictures

