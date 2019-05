Avance en exclusiva de una escena de 'El sótano de Ma': Octavia Spencer te producirá escalofríos

En 'El sótano de Ma', la nueva producción de Blumhouse para Universal Pictures, Octavia Spencer nos ofrece un nuevo y aterrador registro.

Interpreta a Sue Ann, una mujer solitaria que vive en una pequeña localidad de Ohio. Un buen día, Maggie, una adolescente recién llegada a la ciudad, le pide a Sue que compre alcohol para su grupo de amigos. Sue Ann intenta hacerse amiga de los adolescentes, sin que parezca preocuparle que sean notablemente más jóvenes que ella. La mujer les ofrece la posibilidad de beber sin tener que conducir, quedándose en el sótano de su casa. Solo hay unas pocas reglas básicas: un miembro del grupo debe permanecer sobrio, nada de palabrotas, nadie puede subir a la parte de arriba de la casa,y deben llamarla 'Ma'. Poco a poco, la hospitalidad de Ma empieza a convertirse en una obsesión y lo que empezó como un sueño hecho realidad para los adolescentes se convierte en una escalofriante pesadilla.

Completan el reparto de 'El sótano de Ma', dirigida por Tate Taylor, Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke Evans, McKaley Miller, Missi Pyle, Corey Fogelmanis, Gianni Paolo y Dante Brown. Llega a los cines el próximo 7 de junio.

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler de 'Once upon a time in Hollywood'