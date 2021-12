Avance en exclusiva de una escena de 'Querido Evan Hansen': "¿Para qué has escrito esto?"

El musical que asombró a Broadway y definió a toda una generación ahora ha sido adaptado al cine y lo hace también con Ben Platt, ganador de un Tony, un Grammy y un Emmy, que vuelve a encarnar al preocupado, nervioso y aislado adolescente que se muere por ser aceptado y comprendido en medio del caos y la crueldad de la era de las redes sociales.

La cinta está dirigida por Stephen Chbosky, quien ya trabajara en 'Las ventajas de ser un marginado' y 'Wonder', y en esta ocasión lo hace a partir de un guion de Steven Levenson, ganador de un Tony por el musical, con música y letras del equipo que se ocupó del músical, formado por Benj Pasek y Justin Paul ('La ciudad de las estrellas La La Land' y 'El gran showman'), ganadores de un Oscar, un Grammy y un Tony.

Póster de 'Querido Evan Hansen' | Universal Pictures

Con canciones premiadas por los Grammy como las inolvidables 'You Will Be found', 'Waving Through a Window', 'For Forever' y 'Words Fail', 'Querido Evan Hansen' está protagonizada también por Amy Adams, nominada a seis Oscar, la oscarizada Julianne Moore, Kaitlyn Dever ('Superempollonas'), Amandla Stenberg ('El odio que das'), Colton Ryan (la serie de Apple TV 'Little Voice'), Nik Dodani (la serie 'Atípico' de Netflix), DeMarius Copes (la obra 'Chicas malas' de Broadway) y Danny Pino ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales').

Los productores de 'Querido Evan Hansen' son Marc Platt ('La ciudad de las estrellas La La Land', 'Into the Woods', 'El regreso de Mary Poppins') y Adam Siegel ('Drive').