Avance en exclusiva de una escena de 'Los muertos no mueren' con Selena Gomez y el enigmático Caleb Landry Jones

Este viernes 28 de junio llega a los cines 'Los muertos no mueren', que inauguró la pasada edición del Festival de Cannes.

¿Qué veremos en 'Los muertos no mueren'?

En la apacible localidad de Centerville pasa algo raro. La luna vigila permanentemente sobre la línea del horizonte, las horas de luz solar se están volviendo impredecibles y los animales han comenzado a comportarse de manera extraña.

La cinta de Jim Jarmusch mezcla de forma magistral la comedia y el terror, y cuenta en su reparto con estrellas como Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Selena Gomez y Tilda Swinton.

En este avance en exclusiva que publicamos hoy podrás conocer un poco mejor al personaje de Selena Gomez en la película, así como al de Caleb Landry Jones, que ya consiguió asustarnos en 'Déjame salir' y al que también vimos en 'Tres anuncios en las afueras'.

'Los muertos no mueren' es sólo el último proyecto cinematográfico de Selena Gomez, que ya participó en 'Spring Breakers', ha trabajado a las órdenes de Woody Allen en 'A rainy day in New York' y que ha prestado su voz a la versión original de 'Hotel Transilvania'.

Seguro que te interesa:

Selena Gomez confiesa lo que Bill Murray le susurraba al oído en esta foto