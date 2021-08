Avance en exclusiva de 'El Bebé Jefazo: Negocios de familia': Tim y Ted vuelven a meterse en problemas

'El Bebé Jefazo' fue uno de los grandes éxitos del 2018, llegando incluso a ser nominada a los Premios Oscar como Mejor Película de Animación.

Tras crearse el fenómeno, ahora han decidido continuar con la franquicia y 'El Bebé Jefazo: Negocios de familia' es la secuela de la primera entrega que se estrena este mismo 6 de agosto.

La película contará con la dirección de Tom McGrath, quién ya dirigió la primera entrega y otros grandes éxitos de Dreamworks como la saga Madagascar.

En este avance exclusivo de la película podemos ver a los hermanos Templeton metidos, como no podía ser de otra manera, en otro lío de los buenos. Y parece que el dinero no será la solución a este problema, no te lo pierdas en el vídeo de arriba.

Qué veremos en 'El Bebé Jefazo: Negocios de familia'

En esta segunda parte veremos a unos hermanos Templeton aparentemente en plena madurez. Tim está felizmente casado y con dos hijas, mientras que su hermano Ted es un hombre de negocios. Ambos ya son adultos y viven sus vidas y parece que los dos se han distanciado con el paso del tiempo.

A pesar de esto Tim y Ted tendrán que volver a unir fuerzas después de que Tina, la hija menor de Tim revela ser un bebé que trabaja para BabyCorp. El objetivo de Tina es destapar los oscuros secretos detrás del Dr. Erwin Armstrong fundador de la escuela a la que acude su hermana mayor Tabitha.

'El bebé jefazo: Negocios de familia' | Dreamworks

'El bebé jefazo: Negocios de familia' cuenta con Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Jeff Goldblum, Eva Longoria, James Mcgrath, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow en su reparto original.

Tom McGrath habla sobre 'El bebé jefazo: Negocios de familia'

Las expectativas sobre esta nueva entrega están muy altas, tanto para los fans como para sus creadores. La presidenta de Dreamworks contaba sobre el proyecto: "El Bebé Jefazo ofrece un escenario fantástico y lo cimenta en una situación familiar con la que es fácil sentirse identificado", explica Margie Cohn.

Y termina: "La rivalidad entre hermanos sigue siendo divertida cuando Tim y Ted crecen, y añadir a las hijas de Tim a la fórmula con su enfoque más contemporáneo potencia tanto la comedia como el aspecto afectivo".

Además, el director Tom Mcgrath quiso dar una valoración sobre la historia de la cinta: "Esperamos que la gente se sienta inspirada a reconectar con algún miembro de la familia a quien no vean hace tiempo después de ver la película".