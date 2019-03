Avance en exclusiva de una escena de 'El Rascacielos': A Dwayne Johnson le amenazan de la peor forma posible

Dwayne Johnson protagoniza 'El rascacielos', donde interpreta a Will Ford, un ex líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, que ahora tiene un nuevo cometido: evaluar la seguridad de La Perla, el edificio más alto y seguro del mundo. Se verá incriminado en su incendio, y perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos... todo ello antes de sucumbir a las llamas.

Completan el reparto de la cinta escrita y dirigida Rawson Marshall Thurber Neve Campbell, Pablo Schreiber, Byron Mann y Noah Taylor. Llega este viernes 13 a los cines españoles.