¿Son ellos? Primer avance de 'Don't look up' con unos Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence irreconocibles

2020 fue un año realmente complicado para la industria cinematográfica, en el que muchas de las producciones se vieron obligadas a cancelar sus rodajes o incluso los estrenos a causa de los estragos derivados de la pandemia.

A pesar de que este 2021 no ha empezado con muy buen pie, hay un gran aliciente para ser positivos respecto a las novedades en la industria del cine. 'Don't look up' llegará este año para juntar por primera vez en un mismo proyecto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en una ácida sátira política.

Lo cierto es que el simple hecho de observar el reparto del largometraje impresiona. Ente los actores se encuentran nombres como el de Meryl Streep, Chris Evans, Timothée Chalamet o incluso la cantante Ariana Grande.

También se conoce ya la premisa de la película. Dos astrónomos descubren que, en seis meses, un meteorito caerá sobre la tierra y la destruirá. A partir de entonces, llevarán a cabo una gira para convencer a la población de la veracidad de estos hechos.

A pesar de que todavía no se ha concretado cuándo será la fecha exacta del estreno, Netflix ha sacado a la luz un avance de todos sus jugosos estrenos del año, en el que se pueden ver las primeras imágenes de la película con unos DiCaprio y Lawrence increíblemente cambiados. Dale al play para verlo todo.

