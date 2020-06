En el año 2010 se estrenaba en cines 'Percy Jackson y el ladrón del rayo' la primera película basada en los libros de fantasía del escritor Rick Riordan. La cinta estaba protagonizada por Alexandra Daddario, Logan Lerman, Marie Avgeropoulos, Brandon T. Jackson, Rosario Dawson, Kevin McKidd, Richard Harmon, Jake Abel, Uma Thurman, Pierce Bronsnan y Sean Bean, entre otros.

Tres años después, llegaría una segunda y última película 'Percy Jackson y el mar de los monstruos' con la que terminaría su bagaje en el cine debido al poco éxito que tuvieron.

Ahora, el autor de los libros, Rick Riordan ha escrito un contundente mensaje a través de Twitter donde carga contra las películas:

"Finalmente, todavía no he visto las películas, y no planeo hacerlo nunca. Las juzgo por haber leído los guiones, porque me importa más la historia. Ciertamente no tengo nada en contra de los talentosos actores. No es su culpa. Lamento que hayan sido arrastrados a ese desastre"

"Bueno, para ustedes, es un par de horas de entretenimiento. Para mí, es el trabajo de mi vida pasado por una picadora de carne cuando les supliqué que no lo hicieran. Así que sí. Pero esta bien. Todo muy bien. Lo arreglaremos pronto. . .", termina diciendo haciendo referencia a la serie que y se ha confirmado harán a raíz de sus libros.

Seguro que te interesa:

J.K. Rowling lo explica: La habilidad mágica de Draco Malfoy (Tom Felton) que resultó ser la gran debilidad de Harry Potter