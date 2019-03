La aterradora imagen de Lupita Nyong'o durante la promoción de 'Nosotros' que te va a dar más miedo que la película

El director Jordan Peele estrena este 22 de marzo 'Nosotros', su nueva película de terror después de triunfar con su debut cinematográfico, 'Déjame salir'.

'Nosotros' ('Us') cuenta la espeluznante historia de una familia que se va de vacaciones para alejarse del mundo, pero unos familiares visitantes inesperados desatarán el caos al caer la noche, convirtiendo su retiro en su peor pesadilla.

Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss y Winston Duke son los actores que encabezan el reparto de la cinta y que actualmente están promocionando la misma.

Así, Lupita Nyong'o, ha acudido al programa 'The Late Show with Stephen Colbert' donde ha dejado a todo el mundo mudo por el look que ha elegido para la ocasión.

Y es que, la actriz ha acudido con un estilismo que te pone los pelos de punta. Dale play al vídeo de arriba y descúbrelo.

