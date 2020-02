La imaginación de J.K. Rowling no parece tener fin. No bastante con presentarnos un universo mágico sin precedentes, la autora ha decidido expandir su mundo con 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'. Visitamos, junto a Newt Scamander, a Nueva York. La magia pierde su acento inglés para contarnos qué pasó antes de que "el niño que sobrevivió" naciera.

No conocíamos nada de la magia estadounidense, pero gracias a la primera parte de la saga, ya hemos tenido una introducción a este mundo. Nuevos diseños e ideas que congenian en la creación de una historia en vías de desarrollo. Pero por mucho que tengamos nuevos elementos y criaturas (sobre todo criaturas), hay cosas que nunca cambian. Y esto es algo que agradecemos.

Los periódicos de 'Harry Potter' siempre han tenido un diseño único, tal vez por aquello de que aquellos que invaden la portada estén en movimiento. Muchos hemos deseado ir a nuestro quiosco favorito y comprarnos 'El Profeta' y, en cierta manera, podemos hacerlo realidad.

La tienda MinaLima pone a la venta los periódicos oficiales de la franquicia. No solo los ya conocidos por todos (¿quién no querría tener la portada de la fuga de Sirius Black?), sino también los medios extranjeros. "The New York Ghost" forma parte ahora de su línea editorial y cualquiera puede hacerse con ellos, con el sello de garantía de la empresa de diseño gráfico encargada de su creación.

Sabemos que es complicado resistirse a cualquier tipo de merchandising de este universo. Nuestras habitaciones de repente se sienten vacías cuando salen nuevos productos a la venta. ¿Incorporaréis los periódicos a vuestra colección personal?