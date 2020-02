Atacan a una mujer en una sala de cine por pedir silencio

Melissa Piper acudió a un cine en Lakewood para disfrutar tranquilamente de una película. Pero sufrió las consecuencias de un grupo de jóvenes que decidió saltarse las normas de convivencia básicas de las salas. Las reglas son sencillas: No hablar, no usar el teléfono, sentarse de manera correcta en las butacas... Cosas esenciales que cualquiera podría cumplir. Pero cuando los encargados de que esto se cumpla no están ahí, es de agradecer que alguien de la sala ponga a la gente en su sitio. Esto mismo hizo Melissa Piper, pero nadie se esperaba lo que ocurrió después.

Piper llamó la atención a unos adolescentes que estaban subiéndose a las butacas de la sala. Después de pedirles educadamente que parasen y ver que el agente de seguridad solo sirvió para que se tranquilizasen momentáneamente, Melissa Piper tuvo que ponerse más seria a la hora de mandarles callar. Hasta ahí todo normal, pero cuando estaba de camino al coche, fue asaltada por una de las jóvenes que allí se encontraban. "Escuché como gritaban detrás de mí. Me giré y esta chica se me echó encima. Me pegó en la cara y se me cayeron las gafas. Siguió pegándome y solo podía pensar 'no puedo pegar a una nña', así que intenté apartarla", declaró la victima.

La policía está buscando a la agresora para que el crimen no quede impune. Es una auténtica vergüenza que cosas como estas sigan pasando en una sociedad civilizada. Lo único que esperamos es una rápida recuperación de Piper y que la justicia haga su trabajo. Porque actos como estos no pueden ser ignorados.