Conquistó al mundo entero con su papel en 'Mujercitas', y ahora es una superheroína de Marvel. Florence Pugh está teniendo una carrera estelar pero conserva su espontaneidad y sinceridad.

El estreno de 'Viuda negra' ha tenido que ser retrasado por la pandemia mundial, pero será el gran debut de Florence en una de las franquicias más prolíficas del cine.

"Cuando piensas en Marvel, es grande e intimidante. Especialmente siendo una actriz relativamente pequeña mirando y pensando 'oh! voy a ser parte de esto', es una enorme decisión", reconoce en un reportaje a Elle UK.

Sin embargo, su mayor miedo ocurrió durante su presentación oficial en la Comic-Con de San Diego.

"Estaba asustada, porque mi acento ruso se iba a ver y no sabía cómo sonaba. Estoy interpretando a un personaje que nadie ha visto pero que han leído sobre ella, no sabía si me iban a odiar", reconoce.

Sin embargo, encontró apoyo en su compañera y veterana, Scarlett Johansson.

"Estábamos las dos allí plantadas y yo tenía las manos sudorosas y temblando. Scarlett me dio su mano y la apretó, ¡y ella también las tenía así! Fue cuando me di cuente, 'Oh, esto nunca se normaliza. Es igual de poderoso para ti y eres una leyenda".

Seguro que te interesa

La contundente respuesta de Florence Pugh a los que critican su relación con Zach Braff por la diferencia de edad