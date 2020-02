La Asociación Mundial de Payasos denuncia que 'It' está provocando el despido de sus trabajadores

Las críticas a Stephen King por el uso de un payaso como elemento de terror no es algo que sea nuevo. Ya en abril expresó su opinión sobre el tema mediante un tuit en el que afirmaba que "los payasos siempre han dado miedo a los niños". Sin duda la coulrofobia (o fobia a los payasos) es algo real, por lo que no es de extrañar que cierta parte del público sufra ya desde la concepción de la idea.

Pero parece ser que el trabajo de payaso está viéndose afectado a raíz del reboot de 'It'. La presidenta de la Asociación Mundial de Payasos, Pam Moody, ha expresado su descontento mediante una nota de prensa con la interpretación que la sociedad está haciendo de ellos. Poniendo de ejemplo a un cirujano loco, Moody ha explicado que Pennywise debe ser entendido como "un personaje de ficción".

No bastante con esto, ha continuado refiriéndose a todos los vídeos que circulan por la red donde gente se disfraza de payasos para dar miedo. "Por llevar una máscara de payaso no eres un payaso de verdad". Lo ha comparado con el mismísimo Jason de 'Viernes 13': "Igual que Jason no es un jugador de Hockey por llevar una máscara de Hockey".

Tomarse a este monstruo como una realidad es algo que muy pocos podrían llegar a hacer. El miedo a los payasos se puede incrementar entre los más pequeños llegando al punto que ha causado toda la polémica: "La gente tenía espectáculos en colegios que han sido cancelados". No obstante, por muy terrorífica sea la encarnación de algo que en principio tendría que ser amigable, es necesario recordar que hay algo que se llama calificación de edades. 'It' no es para los más pequeños de la casa.