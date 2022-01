Así es 'A través de mi ventana', el nuevo fenómeno romántico que protagonizan Clara Galle y Julio Peña

Estos días no se habla de otra cosa que de 'A través de mi ventana', la adaptación española del popular libro de Ariana Godoy que llega este viernes a Netflix.

La cinta cuenta la historia de amor de Raquel y Ares, a los que dan vida Clara Galle y Julio Peña cuya fama se ha catapultado con los fans de la novela. Ambos se han mostrado muy emocionados por el proyecto en cada aparición pública y los lectores de la historia de Godoy los han acogido con los brazos abiertos.

La química de los jóvenes salta a la vista en el tráiler, donde gracias a una contraseña del wifi robada los dos vecinos comienzan a hablar, lo que dará pie a mucho (mucho) más. No te lo pierdas en el vídeo de arriba.

También les acompañan toda una nueva generación de actores prometedores como Guillermo Lasheras, Natalia Azahara, Hugo Arbués, Emilia Lazo y Eric Masip ('Alba', 'Veneno'). La dirección corre a cargo de Marçal Forés ('Amor Eterno').

Póster de 'A través de mi ventana' | Netflix

Qué veremos en 'A través de mi ventana'

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...

El propio avance ya ha roto récords de visualizaciones, y es que hay una gran expectación por parte de los fans de los libros con ver cobrar vida a Raquel y los hermanos Hidalgo. El 4 de febrero podrán disfrutar de ella en Netflix, y si permaneces atento a Se Estrena tendrás sorpresas muy pronto con sus protagonistas.