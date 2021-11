Así son los gemelos de Julia Roberts en su 17 cumpleaños: "Estos traviesos"

Julia Roberts y Danny Moder se conocieron en el rodaje de la película 'The Mexican', en la que Moder era director de fotografía. La pareja se casó en 2002 y en 2004 dieron la bienvenida a sus gemelos Hazel y Phinnaeus. Su tercer hijo, Henry, nació en 2007.

"La cosa es que tenemos estos tres seres humanos que son un completo reflejo del cariño que nos tenemos" le dijo Roberts a InStyle en 2017.

La actriz ha celebrado ahora el 17 cumpleaños de los gemelos compartiendo una foto en Instagram. En la adorable foto de recuerdo aparece junto a Hazel y Phinnaeus de bebés: "Diecisiete de los años más dulces de la vida" escribe junto a varios emoticonos cariñosos.

El post fue recibido con varios comentarios tanto de fans como de celebridades. De hecho, la sobrina de Julia y nueva mamá, Emma Roberts, ha comentado con emoticonos de corazones rojos, mientras que otro fan ha escrito: "Un hermoso paquete de amor".

Además, Danny Moder también ha querido felicitar a sus hijos con un post en su cuenta personal de Instagram donde comparte una foto más actual de los gemelos mientras escribe: "Estos traviesos... cumplen hoy 17 años. Gracias por ayudarme durante estos años de paternidad".

Aunque a Roberts y Moder les gusta mantener su vida personal y familiar en privado, en algunas ocasiones hemos podido verles con sus hijos mediante sus redes sociales. También sabemos que llevan una vida familiar de lo más sana como han mencionado alguna vez en entrevistas o en conversaciones con la prensa.

Tras ser una de las parejas de Hollywood más sólidas, Julia se sinceró sobre su matrimonio de 19 años y su familia en un episodio del podcast de Gwyneth Paltrow, 'Goop', en 2018. La estrella compartió lo feliz que está de haberse casado con Danny y haber empezado una vida con él:

"Se vuelve más profundo, se vuelve más complejo", dijo sobre su matrimonio. "Eres joven y te enamoras y dices: 'Oh, sí, nos vamos a casar y vamos a construir una casa y vamos a tener hijos', y todas esas cosas con las que todos soñamos, pero no sabes si te va a gustar el mismo sofá, y no sabes si él va a querer tener, por ejemplo, toallas estampadas", explica.

"Luego, por supuesto, las preguntas más grandes son, ¿serás un padre o una madre de una manera equilibrada, que esté acuerdo con la filosofía? No sabes estas cosas hasta que las haces, y somos tan afortunados de que haya una especie de armonía inexplicable en nuestra forma de hacer las cosas, porque las hacemos de forma diferente… pero hay algo en común que tiene todo el sentido del mundo", dice Roberts sobre su matrimonio.

Al final la actriz añade orgullosamente: "La mejor decisión que he tomado en toda mi vida ha sido casarme con Danny Moder".

La primera aparición pública de la hija de Julia Roberts

Tal y como hemos mencionado a la familia de Julia Roberts y Danny Moder no les gusta dar demasiados detalles de su vida personal. Por ello no han sido muchas las veces que hemos podido ver a sus tres hijos: Hazel, Phineas y Henry. Sólo les hemos podido ver en ciertas ocasiones mediante las redes sociales de sus padres, especialmente de Danny.

Sin embargo, en julio de este año Hazel debutó en la alfombra roja. La joven de 17 años asistió al estreno de 'Flag Day' durante la 74 edición del Festival de Cine de Cannes. Hazel posó encantada en la alfombra roja junto a su padre; ambos con una sonrisa de oreja a oreja.

En Cannes Hazel lució un vestido camisero de encaje de color amarillo caramelo con botones y unos zapatos negros, mientras que su padre lució un esmoquin negro clásico para promocionar su trabajo cinematográfico en 'Flag Day', una película en la que participan Katheryn Winnick, Sean Penn, Regina King y Josh Brolin.

