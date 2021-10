Así sería Will Poulter como Adam Warlock en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Guardianes de la Galaxia Vol.3' empezará su rodaje en pocas semanas trayendo de vuelta a Star-Lord, Drax, Rocket, Nebula o Groot. Además de averiguar qué pasará con Gamora tras los acontecimientos de 'Vengadores: Endgame'.

Más allá de los personajes que ya conocemos de las películas anteriores en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' conoceremos a uno de lo personajes más esperados de Marvel, Adam Warlock.

Recientemente James Gunn confirmó que, finalmente, será el actor Will Poulter quien dará vida al superhéroe: "Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que... um... Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas", escribía en Twitter.

Unas palabras que Will Poulter ha querido responder con este mensaje donde agradece esta oportunidad: "Gracias, James. Es un verdadero honor desempeñar este papel y trabajar con usted. Estoy muy emocionado de ponerme a trabajar".

Así se vería Will Poulter como Adam Warlock

Tras saber que Will Poulter será Adam Warlock las redes sociales han enloquecido al conocer la noticia. Y, aunque el actor no estaba entre las quinielas iniciales, parece que a muchos les ha gustado la elección.

Así, hemos podido ver ya algunos diseños que fans han creado sobre cómo sería Poulter caracterizado como Adam Warlock. Uno de los más destacados ha sido el del ilustrados Bosslogic quien escribía junto al post: "¡Antes de empezar a trabajar hoy quería probar con Will Poulter como Adam Warlock! James Gunn aún no nos ha fallado, ¡así que estoy emocionado de ver a dónde va! Felicidades Will".

Seguro que te interesa:

La primera escena de Star-Lord en 'Guardianes de la Galaxia' explica su error en 'Vengadores: Infinity War'