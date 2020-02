Así será Maisie Williams, Arya en 'Juego de Tronos', como Wolfsbane en 'The New Mutants'

Boone compartió un boceto en Twitter, hecho por Ashley Guillory , en el que vemos a Wolfsbane . Además etiquetó en el tweet a Maisie Williams . ¿Ya está todo dicho, no?

Josh Boone será el encargado de dirigir 'The New Mutants' , que tiene previsto comenzar a rodarse en primavera de este año, y su última imagen subida a Twitter parece confirmar que Maisie Williams , Arya Stark en 'Juego de Tronos', estará en el reparto.

Wolfsbane by Mid-World's very own @AshleyRGuillory @Maisie_Williams pic.twitter.com/XskXseRwK2