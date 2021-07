Así felicita Halle Bailey ('La Sirenita') a su hermana Chloe en su 23 cumpleaños

Hermanas, amigas y compañeras de profesión son Halle Bailey y su hermana mayor y así ha querido dejarlo claro en su Instagram la protagonista de 'La Sirenita'. Chloe, la mayor de las hermanas Baley cumple 23 años y esta ha sido la felicitación de Halle, la próxima Ariel en el remake en acción real de 'La Sirenita', en un post de Instagram con muchas imágenes personales de su vida juntas:

"Sé que es un poco temprano, pero ya es tu cumpleaños en Italia", escribió la actriz, que se encuentra en Italia rodando el nuevo remake de Disney. "A mi querida hermana, feliz feliz cumpleaños. Estoy muy agradecida de poder ser testigo de tu viaje en la vida y aprender tanto de ti".

"Absolutamente no podría estar más orgullosa de ti y de todo lo que estás logrando. Me inspiras a mí y a muchos otros a hablar siempre por ti mismo y nunca pedir disculpas por ser tú. ¡Siempre has sido así y me siento muy bendecida de poder tener tu guía a lo largo de mi vida! Gracias por ser una hermana mayor tan magnífica para mí, ¡¡te amo y te extraño mucho !! ¡¡Feliz cumpleaños!!"

Halle acompañó sus palabras con fotos de ambas de pequeñitas, mientras que Chloe celebró su propio cumpleaños publicando un vídeo en el que baila de forma sensual: "Esto es 23 ... TENGA MISERICORDIA PRONTO". La música de fondo podría ser el teaser de un proyecto nuevo.

El dúo Chloe X Halle

Estas hermanas saltaron a la fama juntas como dúo musical gracias a la competencia 'Next BIG Thing' y a las canciones que subían a su canal de YouTube. Por eso, sus seguidores se asustaron cuando el pasado enero ellas decidieron crear cuentas de Instagram separadas. Pero esto no ha supuesto una división entre ellas, solo un poco de espacio cibernético entre las dos.

Y, pensándolo bien, también ha dado la posibilidad de que sus fans tenga más contenido de ambas, puesto que, al estar separadas ahora mismo, sería muy difícil mantener una cuenta conjunta. "Obviamente, estamos en dos lugares separados en este momento", explicó Halle en el vídeo en el que anunciaron su decisión. "No importa la distancia, ¡seguimos juntas!"

Mientras Halle aprovecha su nuevo Instagram como descanso del rodaje de 'La Sirenita' de la que es protagonista, Chloe comparte un montón de sesiones de fotos excéntricas llenas de colores.

