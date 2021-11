Así estaría Jake Gyllenhaal tras la oleada de críticas contra él por el corto de Taylor Swift, 'All Too Well'

Hace unos días que Taylor Swift lanzó el álbum 'Red (Taylor's Version'), su versión regrabada por una cuestión de derechos del popular disco que lanzó hace 10 años.

Además de muchas canciones inéditas y algunas colaboraciones con estrellas, uno de los temas que más expectación ha causado inevitablemente era la versión de 10 minutos de 'All Too Well', donde incluye estrofas nuevas de letra original que Taylor tuvo que dejar fuera la primera vez.

La canción siempre se ha asumido que habla de Jake Gyllenhaal y del breve pero intenso romance que tuvieron el actor y la artista en 2010-2011. Ahora, el corto que Taylor ha dirigido y que se ha estrenado con la versión larga de la canción ha levantado viejas heridas.

Protagonizado por Dylan O'Brien y Sadie Sink, el vídeo está lleno de easter eggs y revelaciones sobre su presunta relación y ruptura, incluyendo la famosa bufanda o discusiones un tanto tóxicas. Puedes verlo aquí.

Desde su estreno una parte del fandom de Taylor ha decidido desatar su furia contra Jake Gyllenhaal por todo lo que supuestamente le hizo a Taylor cuando le sacaba 9 años. Muchos mensajes han sido en un tono de burla y también han surgido multitud de memes, pero también ha habido ataques y trolleos más duros al actor.

Ahora, una fuente cercana a Jake ha contado a E! Online cómo se encuentra tras estos turbulentos días en redes.

"Jake no tiene ningún interés en nada de esto", asegura.

"Él no lee cotilleos ni le presta ninguna atención a eso. Él está viviendo su vida y está centrado en sí mismo", añade.

Parece que Gyllenhaal está intentado capear el temporal pasándolo por encima. "Está ignorando todo el ruido", promete la fuente.

Pero este no es el único vídeo que Taylor Swift ha lanzado estos días, pues también ha estrenado por sorpresa un videoclip de su canción 'I Bet You Think About Me', también regrabada en el disco, con un proyecto que ha dirigido nada menos que Blake Lively.

Además, en esta ocasión ha contado con Miles Teller para protagonizar el vídeo musical junto a ella lo que ha despertado una polémica diferente de la que el propio actor se ha tenido que pronunciar.

