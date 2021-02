Así es Ojani Noa, el atractivo y desconocido primer marido de Jennifer Lopez 24 años después de su boda

Jenifer López está viviendo en una etapa personal muy dulce junto a su prometido, el exjugador profesional de béisbol Álex Rodríguez con quien empezó a salir en el año 2017.

Muchos son los nombres conocidos que han pasado por la vida sentimental de la actriz y cantante como Puff Daddy o Ben Affleck pero con ninguno de ellos llegó a pasar por el altar. Aunque JLo ha estado casadas hasta en 3 ocasiones.

La primera vez que se casó fue en 1997 con el camarero cubano, Ojani Noa, aunque el matrimonio no llegó a durar ni un año casados. Después, volvería a pasar por el altar con su exbailarín Cris Judd en septiembre de 2001 pero en junio de 2002 se divorciaron, por lo que sólo estuvieron casados 9 meses.

La tercera boda fue con el cantante Mark Anthony con quien se casó en secreto en 2004. Cuatro años después de darse el 'sí quiero' se convirtieron en padres de sus dos hijos mellizos, Maximilian David y Emme Maribel, pero el matrimonio solo duró hasta el año 2011, momento en el que se separaron.

"Nunca me he casado en una iglesia. Me he casado tres veces, y una vez fue de nueve meses y una vez fue de 11 meses, así que realmente no las cuento", comentaba al respecto de sus primeras bodas JLo en su canal de YouTube.

Ahora, este 22 de febrero, se cumplen 24 años desde que Jennifer Lopez se casara por primera vez con Ojani Noa a quien conoció en un bar en Miami cuando él solo tenía 21 años y ella 26.

Actualmente Ojani tiene 46 años y es una de las parejas más desconocidas de la artista. A lo largo de este tiempo el cubano se ha dedicado en cuerpo y alma a entrenar y se mantiene en muy buena forma, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

Además, Noa estuvo en 2007 en el plató del programa de Antena 3 '¿Dónde estás corazón?' donde habla de su relación con Jennifer: "Vino muchas noches al local con sus amigos, me fijé en ella y me di cuenta de que era muy guapa", dice sobre cómo se conocieron en el bar en el que trabaja.

"Tenía miedo a enamorarme pero me dejé llevar. Cuando me contó que era actriz, fue como un sueño hecho realidad. Me pregunté por qué me había elegido a mí, pero creo que la conquistó mi seriedad, mi actitud ante el trabajo. Ella es tierna, tímida, sencilla y honesta. Sus besos saben a chocolate y son suaves y ardientes", comenta Ojani quien se trasladó de Miami a Los Ángeles tras su boda.

"Su familia al principio pensaba que estaba con ella por dinero, pero tuve que aguantar los comentarios, pese a que me molestaban. Ella decía que no le importaba lo que dijeran", explicaba sobre cómo veía su familia la relación que terminaría antes de celebrar su primer año de casados.

Seguro que te interesa:

Ben Affleck revela cómo es ahora su relación con Jennifer Lopez, su primer amor latino