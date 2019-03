Así era el diario del Jocker con el que Heath Ledger preparó su último papel

Entramos en el "Diario de un payaso". Así es como lo ha llamado el padre de Heath Ledger, uno de los actores más prometedores de Hollywood que falleció ahora hace ya cinco años por una sobredosis accidental de medicamentos cuando aún no se había estrenado su obra culmen.

El joven actor sabía que el 'Jocker' era su papel más importante y llegó a convertirse para él en una obsesión, que quedó plasmada en este libreto al que ahora hemos tenido acceso gracias a la serie de documentales alemanes 'Too young to die'. El capítulo dedicado al actor que di vida al personaje de Christopher Nolan llevó el título de "Heath Ledger: Favorite of the Gods".

En las imágenes podemos ver referencias a los clásicos cómics de Batman, a La Naranja Mecánica, continuas imágenes de payasos o largas anotaciones, por ejemplo, sobre la escena en el hospital. "Para convertirse en este personaje, se encerró en el cuarto de un hotel durante semanas. Solía hacer esas cosas: le gustaba sumergirse en sus personajes, pero esta vez se le fue la mano", relata el padre en el pequeño extracto.

Su enorme construcción del 'Jocker' se tornó aún más legendaria al conocerse la noticia poco antes de 'El Caballero Oscuro' llegase a los cines, película por la que al final acabo mereciendo un Oscar póstumo al mejor actor secundario.Al final de las páginas, uand espedida que suena a premonición: "Bye, Bye".