Así confesó Bernardo Bertolucci cómo agredió sexualmente a Maria Schneider junto a Marlon Brando

'El último tango en París' es una de las películas más conocidas del director italiano Bernardo Bertolucci. Además, este clásico del género dramático de los 70 es famoso por estar protagonizado por Marlon Brando, muy conocido para entonces. No obstante, no es tan conocido el hecho de que Maria Schneider, la actriz coprotagonista, sufrió una auténtica agresión sexual durante el rodaje de la película.

Con motivo del Día contra la Violencia de Género, el blog 'El mundo de Alycia' rescató una entrevista a Bertolluci en la que confirma que no habló con Schneider sobre la conocida escena de la mantequilla, en la que Brando agredió sexualmente a la actriz francesa ante las cámaras. "Quería que Maria sintiese, y no actuase la rabia y la humillación", señaló el director italiano en la entrevista realizada hace tres años, añadiendo también que era culpable del rodaje de esa escena pero que "no se arrepentía".

Bernardo Bertolluci también confesó que esta escena no aparecía en las primeras versiones del guión, y que fue planeada con Marlon Brando la mañana antes de la filmación. Además, no le contó nada a Maria Schneider porque "quería su reacción como niña, no como actriz". Esta escena hizo que Schneider entrase en una espiral de adicción a las drogas e intentos de suicidio. La actriz francesa no volvió a participar en ninguna producción cinematográfica de importancia, y finalmente murió de cáncer en 2011.