Ashley Judd muestra su "agónica" recuperación tras el accidente donde casi pierde una pierna

El pasado mes de febrero Ashley Judd compartía a través de su cuenta de Instagram la desgarradora historia que le había sucedido. La actriz de 'Divergente' se encontraba en la selva del Congo realizando expediciones para investigar bonobos, los chimpancés pigmeos, una especie en peligro de extinción.

Pero durante una de esas expediciones Judd sufrió un accidente donde se partió la pierna en varias partes. Es entonces que empezó el calvario de Ashley quien tuvo que padecer un rescate de 55 horas hasta que pudo ser trasladada a un hospital. En el vídeo de arriba puedes ver las fotos del momento y cómo la ayudaron trasladándola a cuestas o en moto.

Ahora, la actriz ha compartido un post en Instagram donde publica algunas imágenes de la dura recuperación que está teniendo en las que se ven las cicatrices que tiene en la pierna. Además, se puede comprobar lo mucho que le cuesta mover el pie para el que está haciendo una severa rehabilitación y recuperar la movilidad.

"Está bien si te caes y pierdes la chispa. Solo asegúrate de que cuando vuelvas a levantarte, te levantes como todo el maldito fuego", empieza diciendo.

"Me estoy levantando. Recuerdo cuando comencé a dormir toda la noche. Recuerdo cuando volví a tener sueños. Con el tipo de lesión que tengo yo (y muchos otros), hablamos de grados. En el video, 109 grados era un sueño escandaloso y tratar de alcanzarlo, era una agonía", dice sobre lo mucho que le ha costado volver a mover la pierna.

"Hice 60 de esos deslizamientos de talón al día. Sollocé a través de ellos. Lo hice gracias a la exhortación amorosa y la validación de mis muchos amigos", añade.

Después continúa diciendo que espera que para el mes de junio pueda volver a andar con ayuda de un aparato y un bastón: "Ayer, alcancé sin esfuerzo el punto de referencia de 130 grados. Casi puedo llegar a mi rodilla como ves en una imagen. Mis pies pueden descansar casi paralelos. La rodilla avanza, las cuatro fracturas se están curando. La lesión del nervio peroneo me llevará al menos un año. Me concentro mucho en mover mi pie muy quieto (y aprecio los masajes de grado médico de mi hermana que le recuerdan a mi cerebro que sí tengo un pie derecho). Como en junio, caminaré con un aparato ortopédico y un bastón".

Aunque, parece ser que para Ashley Judd no ha terminado aquí su pasión por las expediciones ya que amenaza con volver en cuento está recuperada: "Pero ojo, Patagonia, porque cuando ese nervio sane, me estarás viendo. Mi compañero me regaló ese libro por mi reciente cumpleaños. Yo creo. Así como ese pequeño bonobo en peligro de extinción sabe que pronto me verá de regreso en la selva tropical congoleña"

Por último acaba recordando este salmo: "'Bienaventurados aquellos cuya fuerza está en ti. Que han puesto su corazón en peregrinación. Pasando por el valle del llanto. Lo convierten en un lugar de manantiales'".