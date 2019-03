El 3D no asegura el éxito en taquilla

Las aventuras de Penélope Cruz y el Capitán Sparrow, en tres dimensiones, han hecho saltar las alarmas. 'Piratas del Caribe 4' no ha terminado de cuajar en la taquilla tridimensional. El 45% de la recaudación, se debe a este nueva tecnología.

Anteriores producciones como por ejemplo, 'Alicia en el País de las Maravillas' consiguió un 20% más.

Tampoco las aventuras de PO en 'Kung Fu Panda 2' en 3D han terminado de cuajar en taquilla. Un 45% de la taquilla es gracias a esta técnica. Cierto es que desde 2009 las tres dimensiones deslumbraron en un mercado ávido de vanguardia.

Por ejemplo, 'Avatar' se convitió en la película más taquillera de la historia del cine superando incluso a 'Titanic'. Y 'Toy Story 3', fue la más rentable en el apartado de animación.

Pero el éxito no siempre navega en la cresta de la ola. Parece que el precio de las entradas y la incomodidad de las gafas impiden que este tipo de tecnología cope la taquilla en 2011.

Después de todo boom, la cosa vuelve a la normalidad pero no se va a renunciar al 3D. Aunque ya no se juega con el efecto novedad, lo cierto es que, en España, títulos como 'Torrente 4' han abordado la cartelera con mucha fuerza. El 3D no es la solución pero sí es un buen complemento.