¿Se arrepiente? Halle Berry confiesa lo que piensa de su interpretación en 'Catwoman'

Halle Berry es una de las grandes actrices de Hollywood, dejando papeles para el recuerdo como Dorothy Dandridge en 'Introducing Dorothy Dandridge' o a Leticia Musgrove en 'Monster's Ball', película con la que dio un gran salto en su carrera.

También hemos podido disfrutar de la actriz en grandes franquicias como la del agente 007 en 'Muere otro día', siendo la femme fatale de James Bond. O en la saga de John Wick, apareciendo en la tercera película haciendo de Sofia.

A pesar de que hay grandes éxitos durante su carrera en el mundo de la interpretación, llegando a ganar un Oscar o el Emmy a mejor actriz, no siempre ha tenido la suerte de poder estar en grandes producciones que terminaron siendo galardonadas.

Halle Berry no se arrepiente de su papel en 'Catwoman'

Dejando a un lado las grandes apariciones de Halle Berry en la gran pantalla, parece que hay una película que no olvidará fácilmente. Hablamos de su papel como protagonista en 'Catwoman', estrenada en 2004. Este fue uno de los peores trabajos de la actriz en el cine, no por su interpretación, sino por el batacazo en taquilla que se pegó con esta aventura. Las perdidas que produjo la película a la compañía fueron de casi 20 millones de dólares.

Halle Berry ya contó en alguna ocasión sus sospechas con este proyecto: "La historia no se sentía bien del todo. Recuerdo hablar sobre ello, '¿Por qué Catwoman no puede salvar el mundo como Batman o Superman? ¿Por qué solo salva a mujeres de una crema facial que hace que se les caiga la cara?' Pero yo solo era la actriz que habían contratado. No era la directora. Tenía muy poco que decir al respecto", contaba en Variety.

Ahora ha vuelto a recordar su papel como Catwoman, aunque parece que no está nada arrepentida por haberlo hecho: "Fue uno de los mejores pagos de mi vida y no hay nada malo en ello. No quiero sentirme en plan, 'Solo puedo hacer películas dignas de ser galardonadas' ¿Qué es una actuación digna de un premio?" cuenta en Entertainment Weekly.

