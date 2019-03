Arranca la Berlinale más arriesgada

La Berlinale arrancó el pasado jueves de la mano de la toma de la Bastilla, la madre de todas las revoluciones, en versión algo "light", pero sexy, y con Diane Kruger en el papel de una María Antonieta perdida en Versalles mientras el pueblo reclama su cabeza.

'Les adieux à la reine', de producción francoespañola y dirigida por Benoît Jacquot, abrió el desfile de las 18 aspirantes al Oso, centrada en la "reina" Kruger, aunque los ojos del filme sean los de su doncella, Sidonie (Léa Seydoux).

"Mi María Antonieta no es la reina terrible, tiránica y vacía. Es una mujer perdida, que no sabe en qué dirección huir", afirmó Kruger, para añadir que tampoco ve a su personaje como una caprichosa lésbica, pese a que ello apunta el filme de Jacquot.

Su reina versallesca aparece primero como una boba Paris Hilton, que reclama a su "chocolatier", reparte su mejor perfume a Sidonie para aliviarle las picaduras de los chinches y le confiesa su amor por la duquesa de Polignac (Virginie Ledoyen).

De ahí pasará a la aristócrata histérica que pretende de su doncella -tan joven como ciega, según se le advierte en el filme- que se deje cortar la cabeza por el pueblo analfabeto, incapaz de distinguir a una sirvienta disfrazada de una señora.

El trío de actrices se mueve en un Versalles que se resquebraja, al cuyo interior trascienden las noticias de la Bastilla y la lista de los 269 seres de palacio -con Luis XVI y María Antonieta, en primer y segundo lugar- cuyas cabezas quiere ver rodar el pueblo.

'Les adieux à la reine' brindó una primera alfombra roja más sexy que trepidante, para una Berlinale consagrada, por voluntad de su director, Dieter Kosslick, a hablar de todas las revoluciones.

A la proyección del filme de Jacquot seguirán las restantes concursantes, entre ellas 'Cesare deve morire', de los italianos Paolo y Vittorio Taviani y 'Dictado', del español Antonio Chavarrías.

La lista de candidatas incluye filmes orientados a la temática predeterminada por Kosslick, con especial atención a África.

Del África actual, con 'Aujourd'hui', rodada en Senegal por Alain Gomis, se saltará al retrato de la Lisboa multiétnica de 'Tabu', una producción lusobrasileña dirigida por Miguel Gomes.

Filipinas concursará con 'Captive', de Brillante Mendoza y con Isabelle Huppert que interpreta a una turista secuestrada por un grupo musulmán, mientras que la canadiense 'Rebelle', dirigida por Kim Nguyen, traslada la acción al Congo.

Meryl Streep, Angelina Jolie o Antonio Banderas

Todo ello, mientras se esperan las presencias, fuera de concurso, de Meryl Streep, que recibirá su Oso de Oro de Honor, y Angelina Jolie, quien debuta como directora con ‘In The Land Of Blood And Honey’, una historia de amor imposible serbobosnia.

Otros invitados destacados sobre la alfombra roja serán Javier Bardem, con el documental ‘Hijos de las nubes. La última colonia’, centrado en el conflicto del Sahara, mientras que a Antonio Banderas se le espera al frente con ‘Haywire’, de Steven Soderbergh y a Salma Hayek con ‘La chispa de la vida’, de Álex de la Iglesia.