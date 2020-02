Arnold Schwarzenegger volverá a encarnar a 'Conan el bárbaro'

El estudio Universal Pictures ha cerrado un acuerdo para rodar una nueva entrega de 'Conan el bárbaro' protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que retomará así uno de sus personajes más recordados, según el blog especializado Deadline.

"Siempre he amado ese personaje y es un honor que me hayan pedido encarnarlo de nuevo. Estoy deseando trabajar con Universal y desarrollar el siguiente paso en esta historia épica", sostuvo el actor.

El filme, que llevará por título 'The Legend Of Conan', será producido por Fredrik Malmberg, de Paradox Entertainment, y Chris Morgan, guionista de las últimas cuatro entregas de la saga 'Fast and the Furious' y de cintas como 'Wanted' o '47 Ronin'.

Arnold vuelve al trono como un guerrero maduro

Schwarzenegger lideró el reparto de las dos primeras entregas de la franquicia antes de convertirse en una de las más grandes estrellas del cine de acción gracias a obras como 'Terminator' o 'Predator'.

'Conan' tuvo una nueva versión en 2011 bajo el rostro del actor Jason Momoa y la dirección de Marcus Nispel, si bien la cinta fracasó en taquilla con unos ingresos de apenas 50 millones de dólares en todo el mundo. Su presupuesto era de 90 millones, según la web Box Office Mojo.

Esta nueva entrega será una secuela directa del primer Conan

"La cinta original acabó con Arnold sentado en el trono como un guerrero maduro y ese es el camino que vamos a tomar", dijo Malmberg ala publicación. "Este vikingo nórdico que ha sido rey, guerrero, soldado, mercenario y que se ha acostado con más mujeres que nadie, afronta el último ciclo de su vida, y lo va a hacer ofreciendo batalla", añadió.

Por su parte Morgan señaló que concibe el filme como secuela directa de la primera entrega, dirigida por John Milius y con guión de Oliver Stone.

"La película vuelve a Conan en el momento en el que está Arnold en su vida. Me encanta la saga y no la tocaría si no fuéramos a hacer algo que vale la pena. Es como el 'Unforgiven' (en España traducida como 'Sin perdón', de Clint Eastwood) de Conan", indicó Morgan.

El estudio planea estrenar 'The Legend Of Conan' en el verano de 2014.