Arnold Schwarzenegger tiene un mensaje para ti si te apuntaste al gym en enero y aún no has ido

Más información Las imágenes de la colisión múltiple en la que ha estado involucrado Arnold Schwarzenegger

Que Arnold Schwarzenegger ha pasado más de media vida en un gimnasio es algo que no sorprende a nadie. No obstante el actor y ex gobernador fue una de las primera figuras del mundo fitness reconocidas en todo el planeta. Así que de lo de mantener los propósitos y conseguir retos físicos sabe un poco, ¿verdad?

Pues tras recuperarse del accidente de coche múltiple del que formó parte hace unas semanas, Arnold vuelve a la carga y quiere motivarte si tú, como tanta gente, se apuntó al gimnasio como propósito de Año Nuevo y está pensando en dejarlo ya. Lo ha hecho con este post en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Arnold Scharzenegger

"Hablemos de los propósitos de Año Nuevo. Cada año por enero los gimnasios están abarrotados. Si eres como yo y estás siempre en el gimnasio, da la bienvenida a los nuevos miembros. Sé amable. Ayúdales si te lo piden. No te enfades, el gimnasio también los necesitas a ellos para seguir abierto".

"Si tu eres una de esas personas que se propuesto llevar a cabo este año un gran cambio, puede que estés frustrado. Estadísticamente este es el momento en el que la gente abandona sus propósitos. Para el 1 de febrero la mayoría de la gente lo ha dejado. Aproximadamente el 23% de la gente abandona en solo una semana. Solo el 19% de ellos continúan con sus propósitos a largo plazo".

"¿Cómo podemos cambiar eso? Si te rindes, o estás pensando en rendirte, quiero hablar contigo. Tú no eres algo fallido, solo estás pasando por un bache ahora mismo. No eres un fracasado a no ser que te rindas por completo. Y sé que no quieres rendirte. Cambiar es duro. Tu cuerpo quiere vivir la vida que estabas viviendo. Tu mente está acostumbrada a los hábitos que tenías el año pasado. El 1 de enero no es un día mágico en el que se borran todas tus rutinas y tu memoria muscular. Estás luchando contra todo para conseguir tu propósito, ya fuera ir al gimnasio, comer menos azúcar, dejar de fumar, dejar de beber, meditar más, perder peso, leer más libros o trabajar tu relación".

Seguro que te interesa:

El estado de salud de Arnold Schwarzenegger tras su accidente de tráfico