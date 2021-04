Arnold Schwarzenegger confiesa que su hija Katherine entra en pánico cada vez que intenta coger a su bebé

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt dieron la bienvenida a su primera hija juntos el pasado agosto, y la pequeña es también la primera nieta de su famoso abuelo Arnold Schwarzenegger.

El famoso actor y político ha hablado sobre su familia en una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, donde se ha deshecho en elogios sobre ser abuelo y la pequeña Lyla Maria, nombre con el que han hecho homenaje a la madre de Katherine, Maria Shriver.

"Es fantástico. Lo único es que, me hace sentir viejo cuando lo pienso, ahora tengo una nieta. Pero es genial tener una nieta. Es un precioso, precioso bebé, baby Lyla, y estoy muy orgulloso de Katherine y Chris. Lo están haciendo genial juntos como padres", asegura Arnold Schwarzenegger en la entrevista.

Entonces Kimmel le pregunta por cómo se maneja la pequeña en el hogar del exgobernador, ya que tiene un caballo enano y un burro sueltos por la casa.

"Ya ha estado aquí varias veces en casa, y se ha sentado encima de Lulu y Whiskey. Creo que va a ser una jinete estupenda", asegura.

En cuanto a si ya ha hecho las veces de canguro, Arnold confiesa que su hija, madre primeriza, aún se pone nerviosa cuando otros se ocupan de la niña.

"Cuando mis hijos eran pequeños, yo participé, lo hice todo, y fue divertido. Pero nunca le he cambiado el pañal a Lyla, porque creo que Katherine es como la experta vigilante", reconoce.

"Cada vez que tocas al bebé, empieza, '¡Oh Dios mío Oh Dios mío! No la sujetes así...'. Y yo le digo, 'Katherine, venga ya. He tenido a suficientes niños en mis manos. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Soy un experto en estas cosas'. Ella simplemente entra en pánico y se pone así. Creo que es algo natural", cuenta riendo.

